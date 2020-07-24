Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, похвалилася апетитними формами в білих мереживах
Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, показала фігуру в новому відвертому образі, повідомляє Politeka.net.
Дівчина вирішила з'явитися в нетиповому ніжному образі - ніжних білих гольфах, мереживній білизні і такому ж ліфчику. При цьому головне Сьюзі приховала накидкою, а обличчя відвернула в бік від об'єктива.
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Фанати одразу ж відреагували:
«Розкішна жінка❤️❤️❤️😍😍», «Красиві бубонці, благословення тобі 🙏❤️❤️», «це просто любов 💙», «Ти дуже зухвала👏👏🔝», «Просто розкішна дівчинка😍😍😍», «Чому мені так подобається, це солодко😍💘😘❤️🇦🇷», Нарешті-то чари😻🤗», «чудовий вид, покажи булочки», «Білі панчохи і на цих ногах виглядають приголомшливо».
Також господиня найкрасивіших сідниць, показала, як проводить час в тренажерному залі. На фото Сьюзі стоїть в білизна з шкіряних мотузочок, тримаючись руками за тренажер. Красуня доповнила образ кросівками і чорними шкарпетками.
Кортес розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи її у всій красі, адже трусиків не видно при такому ракурсі. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама повернулася в бік камери.
"Доброго ранку. Настрій для фітнесу", - написала Сьюзі.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже гарно", "Прекрасне доброго ранку", "Доброго ранку, красуня", "Я так тебе люблю", "Неймовірно чудова дитинко", "Красивий моя дитина", "Ох, мамочко!".
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