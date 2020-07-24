Стало відомо, чому курс долара росте другий тиждень поспіль

Як передає Politeka.net, про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, курс американської валюти в Україні зростає через психологічні фактори, і для подорожчання вистачило навіть заяви про девальвацію гривні.

Сологуб також нагадав українцям, що перший раз курс долара різко зріс після відставки екс-глави регулятора Якова Смолія.

"В останні дні ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що населення купує валюту, купують валюту бізнес", - цитує його прес-служба Нацбанку.

На думку заступника голови Національного банку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде падати".

Сологуб також додав, що лише за три дні державний регулятор витратив $350 млн для згладжування різких коливань курсу долара.

Підсумовуючи, заступник голови Нацбанку підкреслив, що на сьогоднішній день немає фундаментальних причин для зростання курсу долара, навпаки, ситуація з платіжним балансом сприятлива.

До цього ми розповідали, що гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25.

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко. За його словами, це піде на користь українським експортерам.

За його словами, Україні необхідно посилення курсу валют, інакше це негативно позначиться на експортерах, які "не очікують девальвації курсу".

"Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарила і по аграріям, і за металургам", – зазначив він.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздим заявою: що чекає долар.

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