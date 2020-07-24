Наталя Могилевська та Катя Осадча вразили яскравими образами на спільному фото

Популярна українська співачка поділилася новим знімком зі своїми шанувальниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.

В новому пості зірка анонсувала свій майбутній концерт.

«Друзі, ми з Катєю Осадчою з задоволенням даруємо вам легкий летючий настрій в цей чудовий літній вечір, а вже скоро вас чекає грандіозний концерт з масштабною постановкою "Білого Літака"», - написала Могилевська.

На фото вони з відомою українською ведучою позують поруч в барвистих нарядах. На них обох короткі сукні з легкими летючими шлейфами. При цьому наряд на Могилевській персикового кольору, а на Осадчій – яскраво-рожевого. Образ ведучої також доповнює її фірмовий аксесуар – оригінальний капелюшок.

Шанувальники співачки активно коментую її пост.

«Дуже чекаємо Тур!!!!! Як же сильно я Вас люблю!! Ваші пісні це ВАУ!!», «Стала дуже схожа на Ольгу Горбачову», «Божественно гарні», «Феї!!», «Ви неймовірно виглядаєте в цьому образі», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська справила справжній фурор своєю новою зовнішністю. Свіже фото, опубліковане артисткою, викликало бурхливе обговорення її нової зовнішності.

На знімку Могилевська, яку всі звикли бачити брюнеткою, постала з блондинистыми локонами. Більш того, новий образ вона підкреслила яскравим макіяжем. Очі зірки підведені кораловими і синіми тінями.

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