Дружина зірки Студії «Квартал 95» Євгена Кошового продемонструвала ідеальну фігуру на яскравих фото

Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова часто ділиться зі своїми шанувальниками оновленнями із свого повсякденного життя. Жінка встигає не тільки виховувати разом з чоловіком двох дочок, але і займатися власним бізнесом, танцями, а також випускати лінійку одягу.

Спочатку Ксюша Кошова була власницею бренду, під яким випускала дитячий одяг, проте з недавніх пір вона вирішила розширити свій асортимент і зайнятися ще й випуском одягу для дорослих.

Незважаючи на таку зайнятість, красуня часто публікує нові знімки в своєму Instagram. Серед них є і багато кадрів, на яких Кошова позує в спокусливих образах, демонструючи свою ідеальну фігуру танцівниці.

Особливо багато серед її фото знімків, зроблених під час відпочинку на морі. На них красуня без сорому позує в різних купальниках.

А на одному знімку Кошова і зовсім стоїть спиною до камери зовсім гола.

Підписники Ксенії активно коментують такі фото.

«Ось це у вас там фотосесія!», «Яка красива...., вся гарна, але попа!!!!!! Можуть всі актриси світу позаздрити», «Супер фото, але бампер вийшов величезний», «Фігура кайф», «Богиня», «Клас, худенька така, поділися секретом стрункості», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» пожовтів і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячому платті: «Вовчиця вийшла на полювання».

Також Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" з дочками похвалилася літнім тілом в купальнику: «Як всі схожі».