Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач розчулив шанувальників забавним фото з дітьми

Артист поділився новим сімейним знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Ткач позує зі своєю дочкою Лізою і похресницею. Вони забралися в скульптуру у вигляді величезного тріснутого яйця. Дівчатка старанно позують на камеру, а над ними з посмішкою стоїть сам артист.

«Сьогодні я татко в квадраті. З крихіткою Лізі і моєї похресницею крихіткою Мірошкою)», - зворушливо підписав фото Ткач.

Шанувальники артиста тут же взялися коментувати фото.

«Ви дуже милі», «Нова реклама для Kinder)», «А кому це Лизуня шле послання ручкою?», «Яка краса», «Динозаврики!», «Юрчик. Ну квадрат квадратом, як ти в яйце той вліз зі своєї харизьмой», «Ой, Юрчик вилупився», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач задався важливим питанням про модні тренди і розповів, як підкорити жінок. Відомий артист опублікував нове відео в своєму Instagram.

На відео артист задається питанням про те, чому зійшла нанівець мода носити кепки козирком вбік.

«У мене питання: от чому ніхто більше не носить кепочку ось так? Пам'ятайте, люди ж носили кепочки так. Ну гарно ж було, гляньте», - нагадав Ткач, продемонструвавши на власному прикладі, як це виглядало.

Нагадаємо, Юрій Ткач із "Квартал 95" приголомшив зовнішнім виглядом на зйомках: "Український народний БДСМ".

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