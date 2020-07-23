Знаменита украинская певица Вера Брежнева поделилась ярким кадром, на котором восхитила фигурой в белоснежном наряде

Несмотря на отмененный график концертов, отмену ряда проектов, а также модных съемок, артистка не унывала, занималась собой во время карантина и теперь активно наверстывает упущенное. Звезда недавно засветилась с Монатиком на выступлении в Одессе, спев свой новый хит "Вечериночка". Теперь фанаты активно делятся архивными и новыми кадрами знаменитости, восхищаясь ее образами, пишет Рoliteka.net.

На одном из таких фото Вера предстала в стильном белоснежном костюме, состоящем из свободных брюк и рубашки на пуговицах, которые певица не стала застегивать до конца. При этом из-за глубокого выреза Брежнева засветила "лишнее" - часть лифчика нюдового оттенка заметна сквозь распахнутую рубашку.

Волосы Вера, как и всегда, оставила без укладок, а на лице совсем не заметен естественный макияж.

Также звезда показала ранее, как «выходит из карантина» и поделилась стильным фото в блестящем платье.

«Виден возраст, а не формы», «Какой к черту возраст виден?!!! Классная молодая девчонка и притом взрослая !», «Прекрасная Вера🤗😘 просто нет слов. Будь всегда такой. Ты так прекрасно себя сохраняешь и свою внешность. Всегда рада тебя и слышать и видеть», «Даже в параллельной Вселенной сногшибательна! 🤤💔», «Самая красивая из всех.... 😍😍😍», «эти ножки просто сводят с ума», «Лет 10 назад, Меня как- то невестка сравнила с вами, так гордость до сих пор берёт 🤣🙈❤️💋», - пишут фанаты.

Как известно, певица славится идеальным уходом за собой, любит демонстрировать стройную фигуру и активно рассказывает о секретах успешного похудения. Чтобы интриговать поклонников в самом начале летнего сезона, недавно также Вера представила несколько кадров в моднм купальнике нюдового оттенка.

Вера предстала на новом кадре в модном купальнике нежного бежевого оттенка с аккуратным вырезом на спине и восхитила заметно постройневшей фигурой и аппетитными формами. Повернувшись к объективу спиной, звезда подчеркнула ягодицы идеалньым образом.

Однако, поскольку кадры были представленны в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать в Инстаграм звезды новые снимки.

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