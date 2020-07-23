Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала струнке тіло на тлі мальовничих краєвидів Закарпаття

Вже кілька тижнів як Леся показує в розділі Сторі, як знімає другий сезон власного проекту "Ле-маршрутка", у своєму профілі в Instagram телеведуча розповідає про найцікавіше, що вона бачить в кожному місті, ділиться цікавими зауваженнями та інформацією про пам'ятки. Сьогодні Леся показала кілька фото з нового живописного місця, розповівши подробиці подорожі.

Так, на нових фото Леся-мандрівниця, яка прославилася завдяки «Орел і Решке» вирушила в Закарпатті. Никитюк відвідала Міжгір'я, побувала на озері Синевир та особисто оцінила красу Карпат з нової сторони.

«#синевир. Нарешті здійснилася ще одна моя мрія - побувати на озері Синевир🥰 А ви знали що йому вже 10 тис. Років ?? А те що воно глибше ніж Азовське море? 😧 Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут можна (заповідна зона і холодна вода), тільки плавати на плоту - бокоре. Я вчора горнула🤪», – розповіла Леся.

Фанати одразу ж відреагували:

«Ви одужали??? Ляшечки 🙌», «фотки Бомбезні і краєвиди 🤩🤩🤩👍», «Як красиво», «Ух ти😍😍😍Яка краса😍😍😍», «Який краєвид на тлі Багыни 😮👍», «Божевільної красивий задній план😍 і не менш перший😏», «Незнала такого, але тепер знатиму😄», «Які грудей ух 🔥🔥🔥 💋💋💋», «Чому не можна купатися?», «Гарний краєвид😍».

До цього Леся вирішила показати літній образ, чимало впечатливший фанатів.

Наснимке дівчина була в стильному білому купальнику з зав'язками по боках, акуратно оголяющем пикатные ділянки тіла зірки. Сама вона позувала боком до об'єктиву і з сонцезахисними чорними окулярами.

підпису вона зазначила, що "Коли???" - з натяком, коли закінчиться карантин і вона зможе повернутися до активних подорожей.

«Орел і Решка?», «Ще не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ти крутіше ніж Джолі», «Леся, який у вас ріст?», «Леся ! Ти крута!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так тримати!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордони закриті???🙉», «Ось же вона принцеса, ангел мій неземної ти не уявляєш яка ж ти чудово приголомшлива леді мрія», «Джаред Літо здохне, коли побачить це фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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