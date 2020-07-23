Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала стройное тело на фоне живописных видов Закарпатья

Уже несколько недель как Леся показывает в разделе Стори, как снимает второй сезон собственного проекта "Ле-маршрутка", в своем профиле в Инстаграм телеведущая рассказывает о самом интересном, что она видит в каждом городе, делится интересными замечаниями и информацией о памятках. Сегодня Леся показала несколько фото из нового живописного места, рассказав подробности путешествия.

Так, на новых фото Леся-путешественница, которая прославилась благодаря «Орлу и Решке» отправилась в Закарпатье. Никитюк посетила Межгорье, побывала на озере Синевир и лично оценила красоту Карпат с новой стороны.

«#синевир. Наконец осуществилась еще одна моя мечта - побывать на озере Синевир🥰 А вы знали что ему уже 10 тыс. Лет ?? А то что оно глубже чем Азовское море? 😧 Вода в озере очень чистая, благодаря этому здесь живет три вида форели. Купаться здесь нельзя (заповедная зона и холодная вода), только плавать на плоту - бокоре. Я вчера гребла🤪», – рассказала Леся.

Фанаты тут же отреагировали:

«Вы поправились??? Ляшечки 🙌», «Бомбезні фотки і краєвиди 🤩🤩🤩👍», «Как красиво», «Ух ти😍😍😍Яка краса😍😍😍», «Какой пейзаж на фоне Багыни 😮👍», «Безумной красивый задний план😍 и не менее первый😏», «Незнала такого, але тепер знатиму😄», «Які груди ух 🔥🔥🔥 💋💋💋», «Почему нельзя купаться?», «Красивый пейзаж😍».

До этого Леся решила показать летний образ, немало впечатливший фанатов.

Наснимке девушка была в стильном белом купальнике с завязками по бокам, аккуратно оголяющем пикатные участки тела звезды. Сама она позировала боком к объективу и с солнцезащитными черными очками.

В подписи она отметила, что "Когда???" - с намеком, когда закончится карантин и она сможет вернуться к активным путешествиям.

«Орёл и Решка?», «Ещё не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ты круче чем Джоли», «Леся, какой у вас рост?», «Леся ! Ты крутая!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так держать!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордоны закриті???🙉», «Вот же она принцеса ангел мой неземной ты не представляешь какая же ты восхитительно потрясающая леди мечта», «Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

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