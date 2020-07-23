Кім Кардашьян в розпачі звернулася до шанувальників з поясненнями про стан її чоловіка - репера Каньє Уеста, після скандалу з виборцями

Каньє Уест, як усім відомо, пішов в політику і оголосив себе майбутнім президентом США. Нещодавно репер провів зустріч з виборцями, на якій розповів про те, що його дружина - Кім Кардашьян, хоче з ним розлучитися і «закрити» його в психологічній клініці, повідомляє People, пише Politeka.net

На зустрічі з виборцями Каньє Уест налякав глядачів свої поведінкою, що викликало широкий громадський резонанс. На звинувачення власного чоловіка відреагувала Кім Кардашьян, повідомивши, що поки він сам не захоче собі допомогти, ніхто не зможе зробити цього за нього.

«Багато хто з вас знають, що у Каньє біполярні розлади. Кожен, хто стикався з цим сам або з близькими, знає, як неймовірно складно і боляче це зрозуміти. Я ніколи не говорила публічно про те, як це впливає на нашу сім'ю, тому що захищаю дітей і право Каньє на приватне життя, коли мова йде про його здоров'я. Але сьогодні я повинна прокоментувати ситуацію через стигми та помилки про психічне здоров'я »- зазначила Кім Кардашьян.

За її словами, люди, далекі від досвіду спілкування з людьми з такими розладами, можуть висловлювати осуд, але вони не розуміють, що незалежно від того, як намагається сім'я або друзі, сама людина повинна брати участь в процесі отримання допомоги. Без цього будь-яка допомога безсила.

Дружина Каньє Уеста зазначила, що дії і слова репера можуть викликати бурхливу реакцію, але вони не завжди відображають справжню реальність. За її словами, ті, хто близький до Каньє, розуміють - його слова не збігаються з його намірами.

«Він блискуча, але складна людина, яка знаходиться під величезним тиском як артист і як чорна людина. Він пережив болісну втрату матері, і йому доводиться справлятися з тиском і ізоляцією, які посилюються його біполярним розладом »- зазначає Кардашьян.

В кінці поста Кім Кардашьян закликала громадськість поспівчувати реперу і його сім'ї, а також подякувала всім за підтримку.

Але, мабуть, яскравому шлюбу Кардашьян-Уест дійсно залишилося недовго, шлюб буквально «тріщить по швах» - джерела в ЗМІ повідомляють, що хоча жінки сімейства Кардашьян постійно намагаються підтримувати своїх чоловіків, ситуація для Кім складна, оскільки вона повинна захищати своїх чотирьох дітей і свою репутацію, на яку працювала все життя.

«Все, що відбувається зараз, схоже на жахливу демонстрацію реальних проблем. Було кілька спроб поговорити з ним про ситуацію, але зараз нічого не виходить. Але Кім також є матір'ю і яро захищає те, що їй дорого: перш за все, чотирьох дітей, а також свій імідж і репутацію - те, заради чого вона працювала. Вона не збирається стояти осторонь і вести себе так, як говорить Каньє »- повідомляє джерело в People.

Зараз подружжя переживають кризу порізно: Каньє Уест знаходиться на ранчо у Вайомінгу, разом зі своїми друзями, які стежать за його станом. Кім знаходиться разом з дітьми в їх сімейному будинку.

«Вони дуже стурбовані його психічним здоров'ям і діями. Вони намагаються, щоб він отримав необхідну допомогу. У понеділок його оглянув лікар і вирішив, що йому не потрібна госпіталізація, в той час він перебував у стабільному психічному стані », - розповіло джерело.

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