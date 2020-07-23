Знаменита артиска Ані Лорак показала, як веселиться в гримерці перед зйомками

Цього разу Кароліна в одному чорному халаті позувала перед камерою з незвично яскравим макіяжем на обличчі. Зірка покрасувалася з незвичайно яскраво-червоними губами, а також густо наведеними бровами, доповнивши образ акуратною укладанням своїх коротких локонів.

Примітно, що зазвичай Кароліна воліє нюдовые тони і практично ніколи не використовують червону помаду, на відміну від Тіни Кароль, яка прославилася жаркими образами і навіть випустила червону помаду власного бренду (співачка практично на кожному концерті блищить з даними відтінком).

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram зірка також показала, як дуріє перед камерою в тому ж образі, а також чекає, коли з нею попрацюють стилісти. Показуючи своїх колег, співачка посміхалася, інтригуючи майбутніми зйомками. Схоже, шанувальників незабаром чекає новий незвичайних фотосет. І хоча найчастіше Кароліну критикують із-за змін у зовнішності, саму зірку це не хвилює, вона продовжує експериментувати.

Також раніше в розділі Сторі під час реклами музичної композиції співачці вдалося здивувати фанатів невдалим чином. Артистка вирішила заспівати уривок зі своєї пісні, проте її обличчя виглядало дещо неприродно і занадто штучно під час виконання.

Як видно на скріншотах ролика, Ані Лорак помітно помолодшала, однак уколи ботокса все ж позначилися на її красі. Втім, багато фанатів схвалюють подібне, заявляючи, що співачка виглядає добре і молодше з каждным вдень - це її не псує, а додає шарму. Інші коментатори в Instagram також пишуть, що співачці слід "давно зупинитися.

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого.

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