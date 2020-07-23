Хто постраждає від нововведень

Стало відомо, які нововведення будуть запроваджені для українців вже з 1 серпня 2020 року

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Державної податкової служби.

Повідомляється, що вже з 1 серпня почнуть діяти ряд новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Згідно з нововведеннями, за незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається збільшення розміру грошових штрафів, оскільки діючі норми щодо розміру санкцій були затверджені ще у 2000 році.

«Слід зазначити, що спочатку застосування нових розмірів штрафів планувалось розпочати з 19.04.2020. Але враховуючи карантин цей термін було перенесено», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Нововведення передбачають наступні наступні штрафні санкції:

- застосовуватиметься вже з наступного місяця штраф у 10 % (за перше порушення) і 50 % (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг);



- з 1 січня 2021 – розмір штрафу становитиме 100 % і 150 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

У прес-службі також доповнили, що жодних фінансових санкцій до вже передбачених Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не встановлюється.

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З 1 липня водіїв, які сіли за кермо під дією алкоголю чекають нові збільшені штрафні санкції.

Тепер порушникові продється розщедритися на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо водій повторно сів за кермо під дією алкоголю, то йому випишуть штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

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