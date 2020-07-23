Стало известно, какие новшества будут введены для украинцев уже с 1 августа 2020 года

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сообщается, что уже с 1 августа начнут действовать ряд новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).

В связи с нововведениями, за неприменение РРО или применение с нарушением установленных требований предусматривается увеличение размера денежных штрафов, поскольку действующие нормы относительно размера санкций были утверждены еще в 2000 году.

«Следует отметить, что первоначально применение новых размеров штрафов планировалось начать с 19.04.2020. Но учитывая карантин этот срок был перенесен», – говорится в сообщении пресс-службы.

Нововведения предусматривают следующие следующие штрафные санкции:

- будет применяться уже со следующего месяца штраф в 10 % (за первое нарушение) и 50 % (за каждое последующее нарушение) стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг);



- с 1 января 2021 – размер штрафа составит 100 % и 150 % стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующие нарушения соответственно.

В пресс-службе также добавили, что никаких финансовых санкций к уже предусмотренным Законом Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» не устанавливается.

Ранее мы предупреждали, что украинцев обложили дикими штрафами.

С 1 июля водителей, которые сели за руль под действием алкоголя ждут новые увеличены штрафные санкции.

Теперь нарушителю продеться раскошелиться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Если водитель повторно сел за руль под действием алкоголя, то ему выпишут штраф в размере 51 тысячи гривен.

Напомним, украинцы решили спрятаться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

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