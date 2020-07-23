Знаменита українська співачка Анна Седокова відповіла на пропозицію руки і серця від Яніса Тімми

Вчора, відповідаючи на питання фанатів, Ганна розповіла, що вирушила з дітьми в Майамі, звідки почала активно хвалитися кадрами з жаркого відпочинку і показувати яскраві будни в цілому. Як з'ясувалося з відповідей знаменитості в розділі Сторі Instagram, вона не переїхала туди жити, а просто підтримує молодого коханого. А через кілька годин Ганна поділилася важливою новиною - вона сказала "так" коханому.

Заповітне пропозицію руки і серця, як написав сам Яніс в Instagram, чоловік збирався зробити після його дня народження. Анна влаштувала йому цілий святковий вечір, який захопив його й трону. "Люблю тебе до місяця назад" - напиал Яніс.

Ганна розповіла про свою любов не менш красномовно:

«Мені здається, «до тебе» не було. Ти з'явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжня любов.

Тепер, я знаю точно, що означає «любити більше за життя». Любити не дивлячись ні на що. Ми пройшли через багато що, наш досвід і наші помилки, кожен день дають нам можливість цінувати навіть секунду один з одним, кожну дрібницю, кожен дотик, але сьогодні є ТИ і Я і є наше дивовижне сьогодення і майбутнє.

Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе, тільки для тебе, кращим другом і партнером, кращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність.

Я сказала тобі «ТАК». Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всій Всесвіту @janis.timma ❤️», - написала зірка. Також вона показала кільце, яке їй подарував Яніс.

Спортсмен зараз тренується в Майамі, тому зірка поїхала із ним і молодшим сином Гектором. Також до неї приєдналася її дочка Моніка, яку забрав від Ганни батько, заборонивши навіть публікувати фото малятка. Найстарша дочка Сєдокової Аліна приїде до них пізніше.

А ще вчора зірка розповіла про стандартному доглядати за собою та особою, зазначивши, що вона не має якихось особливих переваг. При цьому знаменитість похвалилася своїми відносинами з чоловіком і заговорила про весілля:

"Яніс, тут запитують, чи буде у нас весілля: "чи буде у вас з Янісом весілля?" - зі сміхом каже Анна, на що отримала кумедний відповідь: "звичайно. Постривай, у мене з Янісом?".

"Ні, у мене з тобою!" - підкреслила Седокова. На секунду чоловік зам'явся, а потім сказав: "Це в тебе треба питати". Втім, Ганна сказала, що і так знає відповідь.

Також Сєдокова вирішила розповісти про те, що їй подобається в своєму житті.

«Мені подобається бути одній і бути з родиною. Мені подобається приймати жорсткі рішення. Подобається помилятися. Мені подобається видаляти фото. Подобається долати перешкоди. Вирішувати задачки і ребуси. Мені подобалася моя життя в маленькій кімнатці на околиці міста і в Маямі. Пам'ятаєте цю історію, про рай в курені? А якщо у тебе курінь з самою собою», - написала зірка.

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