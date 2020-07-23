Популярного телеведущего Дмитрия Шепелева в 2020 году ожидают огромные траты
Об этом пишет издание Mskagency.
Так, вдовец Жанны Фриске обязан выплатить более 7 млн рублей родителям покойной певицы.
Такое решение вынес Перовский районный суд Москвы, в который обратился Владимир Фриске.
Победительница "Холостяка" Даша после расставания с Максом засветилась в свадебном салоне: "Наконец-то я..."
Курс 23 гривны за доллар: раскрыта опасная схема НБУ, заявление министра
Лобода в опасном мини потанцевала перед горячим красавчиком: "Это ширинка расстегнута?"
Астафьева удивила фигурой, приспустив полупрозрачное платье: "Возраст берет свое"
«Судом удовлетворены исковые требования Владимира Фриске к Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева о взыскании денежных средств. В пользу истца взыскано 7 млн 211 тыс. 071 руб. в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины — 44 тыс. 256 руб.», — озвучила вердикт Фемиды пресс-секретарь московского суда.
Ответный иск Дмитрия Шепелева о взыскании денег суд отменил. Как известно, близкие Жанны Фриске должны были вернуть средства организации «Русфонд», которые им выделили для лечения онкобольной певицы.
Но на счетах ее родителей денег не оказалось, а они отказались представить документы, подтверждающие, что миллионы пошли на оплату медицинских услуг.
Ранее мы рассказывали, почему Жанна Фриске согласилась выйти замуж за Дмитрия Шепелева.
Скандальную правду выдала пиар-директор российской актрисы.
По словам помощницы, покойная звезда кино не любила Дмитрия Шепелева. Ася замечала это, ведь на ее глазах Жанна Фриске влюблялась и заводила романы с другими мужчинами. В какой-то момент у знаменитости появилась большая слава и богатство, а ей захотелось завести семью. Тут-то и подвернулся обаятельный Шепелев.
Напомним, "Тот еще тип": отец Жанны Фриске набросился на Шепелева и раскрыл его позорное прошлое.
Как сообщала Politeka, отец ребенка Жанны Фриске закатил гадкую сцену на съемках: "Я не для этого рожден...".
Также Politeka писала, что стало известно о бегстве мужа Фриске Шепелева с сыном: "Лучше так, чем...".