Популярного телеведущего Дмитрия Шепелева в 2020 году ожидают огромные траты

Об этом пишет издание Mskagency.

Так, вдовец Жанны Фриске обязан выплатить более 7 млн рублей родителям покойной певицы.

Такое решение вынес Перовский районный суд Москвы, в который обратился Владимир Фриске.

«Судом удовлетворены исковые требования Владимира Фриске к Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева о взыскании денежных средств. В пользу истца взыскано 7 млн 211 тыс. 071 руб. в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины — 44 тыс. 256 руб.», — озвучила вердикт Фемиды пресс-секретарь московского суда.

Ответный иск Дмитрия Шепелева о взыскании денег суд отменил. Как известно, близкие Жанны Фриске должны были вернуть средства организации «Русфонд», которые им выделили для лечения онкобольной певицы.

Но на счетах ее родителей денег не оказалось, а они отказались представить документы, подтверждающие, что миллионы пошли на оплату медицинских услуг.

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Скандальную правду выдала пиар-директор российской актрисы.

По словам помощницы, покойная звезда кино не любила Дмитрия Шепелева. Ася замечала это, ведь на ее глазах Жанна Фриске влюблялась и заводила романы с другими мужчинами. В какой-то момент у знаменитости появилась большая слава и богатство, а ей захотелось завести семью. Тут-то и подвернулся обаятельный Шепелев.

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