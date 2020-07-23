Подружка красуні показала все, що можна

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала неймовірно фігуристу подружку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку красуня позує в тісній й крихітній білизні, яка ледве витримує розкішні форми дівчини. При цьому образ вона вирішила доповнити красивим кулоном й елегантним макіяжем.

А на іншому знімку подружка Квітко позує спиною на камеру в мініатюрній білизні, яка максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Навіть Квітко позаздрить», «божественні форми», «це дуже красиво», «вау, красуня. Ти настільки прекрасна, що я просто дивлюся на тебе і не можу відірватися», «абсолютна краса і грація», «вона хороша», — пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, захопилася формами своєї молоденької подружки-блондинки.

Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото на своїй сторінці в Instagram з однією зі своїх подруг-моделей, якими часто захоплюється і яких нерідко рекламує, дивуючи мережу.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото збудили мережу.