Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала неймовірно фігуристу подружку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на першому знімку красуня позує в тісній й крихітній білизні, яка ледве витримує розкішні форми дівчини. При цьому образ вона вирішила доповнити красивим кулоном й елегантним макіяжем.
А на іншому знімку подружка Квітко позує спиною на камеру в мініатюрній білизні, яка максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра
Молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю: «Красунчик хороший»
ЗНО-2020: абітурієнти залишаться без сертифікатів, кому не пощастить
Індексація пенсій на 15%, хто може розраховувати на підвищені виплати: "До 2760 гривень..."
«Навіть Квітко позаздрить», «божественні форми», «це дуже красиво», «вау, красуня. Ти настільки прекрасна, що я просто дивлюся на тебе і не можу відірватися», «абсолютна краса і грація», «вона хороша», — пишуть вони.
До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, захопилася формами своєї молоденької подружки-блондинки.
Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото на своїй сторінці в Instagram з однією зі своїх подруг-моделей, якими часто захоплюється і яких нерідко рекламує, дивуючи мережу.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото збудили мережу.