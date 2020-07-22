Гостра на язик Лариса Гузєєва знову посварилася з фоловерами в соцмережах
Ведуча популярної програми «Давай одружимося», дотепна Лариса Гузєєва, постійно з'ясовує стосунки в коментарях з шанувальниками. В цей раз телеведуча гостро відповіла однієї шанувальниці, пише Politeka.net
На своїй сторінці в соціальній мережі, що веде Лариса Гузєєва розмістила фото разом з актором Евклідом Кюрдзідісом. Разом актори були гостями фестивалю «Кришталеве джерело», де їх і сфотографували. Гузєєва, яка не відрізняється модельною фігурою, на фото була в білій блузці, яка, на думку шанувальників, дуже повнить телеведучу.
Крім того, на фото Гузєєва позує в білій блузці та з новою зачіскою в стилі блонд. Однак, подібний «апгрейд» не сподобався фоловерам актриси і телеведучої, вони почали писати їдкі коментарі. У них шанувальники «пройшлися» по фігурі телезірки, заявивши, що їй пора худнути, а також розкритикували стрижку і новий колір волосся Гузеевой.
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"Лара, треба худнути, виглядаєте як баржа на фото", - закликали фоловерів Гузєєва худнути.
Правда, телеведуча в боргу не залишилася, відповівши коментатору:
"Я схудну, але у вас ні краси, ні такту чи не з'явиться", - відповіла недоброжелательніце Гузєєва.
Шанувальники підтримали артистку і порадили всім незадоволеним спочатку подивитися на себе, а потім критикувати інших.
Лариса Гузєєва вже не в перший раз «відбривали» передплатників гострими словами. Чи не боїться вона сміливих висловлювань і в телевізорі, зокрема - на зйомках програми «Давай одружимося». Буквально кожен випуск за участю Гузеевой розлітається на її цитати, а також дуже популярні її суперечки з товарки Розою Сябитовой.
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