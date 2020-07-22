Острая на язык Лариса Гузеева вновь поругалась с подписчиками в соцсетях

Ведущая популярной программы «Давай поженимся», остроумная Лариса Гузеева, постоянно выясняет отношения в комментариях с поклонниками. В этот раз телеведущая остро ответила одной подписчице, пишет Politeka.net

На своей странице в социальной сети, ведущая Лариса Гузеева разместила фото вместе с актером Эвклидом Кюрдзидисом. Вместе актеры были гостями фестиваля «Хрустальный источник», где их и сфотографировали. Гузеева, не отличающаяся модельной фигурой, на фото была в белой блузке, которая, по мнению поклонников, очень полнила телеведущую.

Кроме того, на фото Гузеева позирует в белой блузке и с новой прической в стиле блонд. Однако, подобный «апгрейд» не понравился подписчикам актрисы и телеведущей, они начали писать едкие комментарии. В них поклонники «прошлись» по фигуре телезвезды, заявив, что ей пора худеть, а также раскритиковали стрижку и новый цвет волос Гузеевой.

"Лара, надо худеть, выглядите как баржа на фото", – призвали фолловеры Гузееву худеть.

Правда, телеведущая в долгу не осталась, ответив комментатору:

"Я похудею, но у вас ни красоты, ни такта не появится", – ответила недоброжелательнице Гузеева.

Поклонники поддержали артистку и посоветовали всем недовольным сначала посмотреть на себя, а потом критиковать других.

Лариса Гузеева уже не в первый раз «отбривает» подписчиков острыми словами. Не боится она смелых высказываний и в телевизоре, в частности – на съемках программы «Давай поженимся». Буквально каждый выпуск с участием Гузеевой разлетается на ее цитаты, а также очень популярны ее споры с товаркой Розой Сябитовой.

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