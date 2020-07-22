Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю

Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим занять гімнастикою, , пише Politeka.net. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами в своєму Instagram.

Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому чернном топі, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт.

Ганна витончено зігнулась і нахилила голову в бік.

Сфотографувалася зірка з природнім макіяжем, що також знайшло схвалення фоловерів.

«Обожнюю природний макіяж. Гарне свіже обличчя», «Красуня», «Ідеальна», «Гарненька яка», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що учасниця танцювального шоу "Танці з зірками" та улюблениця Влада Ями Ганна Різатдінова здалася в ніжному і неймовірно красивому образі.

На фотографії вона позує в платті, яке спустила з плечей.

Красуня вирішила зробити зачіску з хвилястих локонів, а доповнила їх сережками у вигляді кілець. Також знаменитість вирішила зробити знімок з близька, і він вийшов досить жіночною і романтичною.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку.

Також Politeka писала, що улюблениця Ями забула про пристойність і засвітила зайве у відкритому топі.