Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, підкорила зовнішністю
Красуня володіє неймовірною фігурою, завдяки наполегливим занять гімнастикою, , пише Politeka.net. Зірка часто хвалиться досконалими вигинами в своєму Instagram.
Так на одному з недавніх знімків красуня з'явилася в короткому чернном топі, які не тільки обтягнув її груди, але і показав пружний живіт.
Ганна витончено зігнулась і нахилила голову в бік.
Сфотографувалася зірка з природнім макіяжем, що також знайшло схвалення фоловерів.
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«Обожнюю природний макіяж. Гарне свіже обличчя», «Красуня», «Ідеальна», «Гарненька яка», - пишуть в коментарях.
Раніше ми писали, що учасниця танцювального шоу "Танці з зірками" та улюблениця Влада Ями Ганна Різатдінова здалася в ніжному і неймовірно красивому образі.
На фотографії вона позує в платті, яке спустила з плечей.
Красуня вирішила зробити зачіску з хвилястих локонів, а доповнила їх сережками у вигляді кілець. Також знаменитість вирішила зробити знімок з близька, і він вийшов досить жіночною і романтичною.
Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів.
А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку.
Також Politeka писала, що улюблениця Ями забула про пристойність і засвітила зайве у відкритому топі.