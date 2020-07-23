Знаменита модель Кім Кардашьян продовжує інтригувати фанатів своєю фігурою і жаркими кадрами із відпочинку

Відома на весь світ зірка американських реаліті-шоу кожен день хвалиться пікантними фото, жаркими купальниками і своєю фігурою у білизні. При цьому найчастіше кадри знаменитості добре оброблені, а ті фото, які можуть зіпсувати її образ, ретельно приховуються. Про це пише Politeka.net.

Представляємо вашій увазі топ невдалих фото знаменитості, які збурили мережу.

«Одного разу Кім прокинулася і плакала жорстокості людей. Вона не звикла, щоб її ненавиділи», – розповіла близька подруга зірки в одному з інтерв'ю. Після деяких з представлених нижче фото від Кардашьян відписалися в Instagram більше сотні тисяч осіб.

Зазначимо, вид кім багатьох фанатів дуже інтригує, а її фігура завжди в центрі обговорення. Після отриманої критики в свою адресу зірка почала активно займатися спортом, правильно харчуватися і худнути.

Не так давно в соціальних мережах Кім також розповіла про свої харчові звички і улюблених стравах. Як виявилося, Кардашьян харчується виключно рослинною їжею. Знаменитість зазначив, що не переносить гострих страв, при цьому вся її сім'я теж сидить на рослинній дієті – крім Норт, яка їсть рибу і молюсків.

Також Кім розповідала раніше, що в її холодильнику завжди тепер багато овочів і фруктів. Залишки приготованих страв зберігаються у скляних контейнерах, в таких же Кім зберігає і солодощі для дітей.

На кухні Каньє і Кім є спеціальна машина для приготування натуральний йогуртів, причому роблять їх не тільки з коров'ячого молока: в холодильнику величезний вибір різних типів рослинного молока.

Також в холодильнику Кім багато соків, різні види рослинних масел, сиропи та джеми. А на кухні є кілька типів борошна, цукор і різні спеції. У морозильній камері у Кардашьян-Уэстов багато заморожених напівфабрикатів і овочів. Схоже, щоб уникнути подібної критики, як було раніше, Кім кардинально змінила раціон і почала посилено піклуватися про себе – результат не змусив себе чекати.

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