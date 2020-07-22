Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як тренується в залі, але крупно зганьбилася

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка поділилася черговим роликом з тренування, в якому вона похвалилася своїми заняттями. При цьому Анастасія вперше за довгий час відкрила коментарі і користувачі мережі буквально засипали її гнівною критикою.

У своєму ролику співачка похвалилася несколкьими вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася відео:

«Невелике відео селфи з репетиції.🩰 Діагональ. Піруети.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Невимушено, ага, сто потів зійшло 🤣», «А де ж наречений, з яким планувалася весілля восени??????)))))))))шо то "велика блярина" з котиками,то з працівниками.....улюблений де?????????)))))», «На хера носити шубу в 25 тепла?????🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», «Переглянете відео , Вас в кінці кожного піруету завалює вправо», «По моєму, вона в стрибку заснула😂😂😂», «Якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною Вишневої однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, стати педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не треба себе на посмешиле виставляти», «Анастасія, не ганьбіть», «Нарешті червоні підштаники зняла😮😮😮», «Одинока бабенция ...», «Балерина на пенсії розважається. Треба ж себе у світ вивести, а то чай народ та й забуде "її велиство, світову знаментость". Павлова і Плисетская відпочивають... 😆😆😆».

Також балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото з дочкою. Як відомо, такими сімейними кадрами вона ділиться вкрай рідко, також, як і розповідає про життя дочки без неї. Аріадна Волочкова живе з батьком без матері вже досить давно.

При цьому відносини у них досить прохолодні, вони бачаться досить рідко, рідко проводять час разом. Тому сімейний кадр немало здивував користувачів мережі.

«Моя Аріша повернулася з відпочинку і приїхала до нас додому. Поділилася враженнями, розповіла про похід в гори, показала фото і відео. Багато згадуємо цікавого. Прочитала написані нею вірші російською та англійською.🙏 Вона вступила до ліцею.🙏👍 Я радію успіхам доньки. Яка вона стала доросла!!! У неї багато захоплень.

Мені приємно було побачити фото написаних нею картин з художниками.🌺👍 І взагалі вона дуже добрий, чуйний, Світлий і цікава людина.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова. Зазначимо, раніше користувачі мережі вже відзначали, що Аріадна - повна протилежність матері.

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