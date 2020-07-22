Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова поділилася несподіваними фото в білому платті і костюмі

В цей раз струнка красуня показала на серії нових кадрів нові образи, більше схожі на святкові. Поставши перед шанувальниками в білій тонкій сукні, витонченому костюмі і двох нарядах, що більше схожі на весільні, Даші вдалося підкорити мережу.

В тонких білих мереживах і з акуратною зачіскою, доповненої легким макіяжем, дівчина виглядала відмінно. Схоже, Ульянової дуже подобаються фотосесії і, як ми бачимо, також дівчина любить інтригувати мережа новими витівками. Щоб підігріти інтерес до себе, молода спортсменка почала робити під постами цікаві зауваження:

«Ну як вам? Я думаю, що ні для кого не секрет, що жіночність дівчини можна ідеально підкреслити красивим платтям. І що чоловіки просто в захваті від вишуканих вечірніх нарядів. Так і відбулося моє знайомство з салоном «Метелик», коли вони збирали мене на дуже важливий захід.

Ну а зараз, я набралася сміливості і вирішила приміряти ще й весільні образи в салоні. І не пошкодувала 😉 Знаєте, я не з тих дівчат, які з самого дитинства мріяли вийти заміж, які вже з 10-ти років 😂 точно знають, яку сукню хочуть і що Ведмедик з 5-Б точно буде їх нареченим 😂😂

У мене якось все простіше з цим було і бенкет на весь світ ніколи не був у пріоритеті. Але! Правильно кажуть, варто хоч раз повестися на цю авантюру і приміряти те саме весільне, як все - ти вже така вся дівчинка-дівчинка і не можеш відірватися від дзеркала і всієї цієї краси😍», - написала Даша.

Також щоб урізноманітнити своє навчання на марафоні, який проводить, дівчина почала розповідати про те, як полюбити себе, приймати недоліки і навчитися жити з комплексами або ж позбавлятися від них:

«Приймати себе - це такий же навик, як вміти смачно готувати або займатися йогою. А будь-який навик можна розвивати! З чого почати? Проведи такий квест: візьми аркуш паперу і ручку, ставимо таймер на одну хвилину і напиши список своїх сильних сторін. Це можуть бути як зовнішні риси, так і особливості характеру (а можна зробити два окремих списку). Важлива умова - встигнути виписати не менше десяти пунктів за одну хвилину. А якщо вийде більше - ще краще!

Вчитися любити себе - це захоплююча пригода, яка розширює свідомість і гарантовано змінює життя на краще. Не варто прив'язуватися до результату і чекати той самий чарівний момент, коли в твоєму серці розгориться полум'я любові. Кожен крок, кожне незначне дія на цьому шляху з перших хвилин почнуть фарбувати життя свіжими фарбами. Як варіант - чому б не розправити плечі і не посміхнутися своєму відображенню в дзеркалі прямо зараз?», - розповіла дівчина.

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