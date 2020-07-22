34-річна зірка фільмів "Квартал 95" Анастасія Задорожна розбурхала нескромною пропозицією і яскравим фото
Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує лежачи на животі.
Дівчина постала в білій футболці і темних джинсах. Злегка розпатлана блондинка сперлася на руки і обдарувала фоловерів сліпучою усмішкою.
"Доброго ранку :) Тобі 🥐🍳або🍰?", - підписала фото зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"Роки йдуть, а ви тільки хорошеєтє😍 Красуня❤️"
"От би знайти таку@дружину щоб з ранку ось так посміхалася ! 💋"
"🍳 🥐 І можна в ліжко 😊"
"Дуже мила, дивлюся і посміхаюся сам))"
"Добре 😘 Ох можна🥐 в ліжечко 🤤"
"яка Цікава, добрий ранок"
Раніше ми повідомляли, Задорожна поділилася радісною новиною у своєму мікроблозі в Instagram. "пАЙ-ДУ)🤘🏻", - коротко підписала знімок актриса. У кадрі вона тримає за руку обранця, і крупним планом на безіменному пальці видно обручку.
Коментують кинулися вітати Настю з важливою подією в житті: "Ну ні фіга!!! Вітаю, Настька!!!!!!!!!!!!! ❤️"; "Вітаю! Це чудово! 😍"; "Що??? Тільки не кажіть, що це кадр з фільму)))) будь ласка 💞💞"; "Іди, може сподобається🤣".
Раніше актриса поділилася в Інстаграмі фото, де вона в образі нареченої - в пікантному весільній сукні з відкритою спиною. В одній руці дівчина тримає букет з білими квітами, а в іншій ягоду полуниці.
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