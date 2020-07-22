Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, порадувала фанатів новим кадром з тренування

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, вразила новим фото з тренування. Відзначимо, в конкурсі, як зрозуміло з назви, оцінювалися саме сідничні м'язи, повідомляє Politeka.net.

Після перемоги Сьюзі отримала масу популярності в соціальній мережі Instagram і тепер підтримує інтерес до власної персони жаркими кадрами, а також намагається тримати тіло у формі, заради популярності в майбутньому.

На новому фото фітнес-модель з гордістю позувала в коротеньких шортах рожевого кольору і чорній маєчці. При цьому дівчина зігнулась перед камерою біля тренажера, щоб продемонструвати свої форми з пікантною боку. Всіляко роблячи акцент на сідницях, зірка отримує масу компліментів:

«Завзятість у світі. Fit # фітнес-мотивація», - написала Сьюзі.

«Вау, це просто вогонь!» «Така солодка❤️😍👌», «Maravilhosa», «Апетитна красуня», «прекрасний видочек», «Багато тренуєшся? Шикарно!», «💕😍😘👏💯💯 така лапочка», «Ось це завзятість у тебе», «Ти робиш так багато, крихта👌❤️💋🔥🔥», Продовжуй в тому ж дусі😍😍👍👍».

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Сьюзі Кортез блиснула бездоганною фігурою в міні шортиках.

Красуня лягла відпочивати на диванчик. На ній були екстремально маленькі шортики, які ледь прикривали її «п'яту точку». Кортез розвалилася таким чином, щоб у всій красі показати шанувальникам свою головну гордість. Груди модель прикрила маленьким топом, у який ледь влізла її силіконові груди.

Повідомлялося, що володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.

Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.

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