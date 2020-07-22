Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, порадувала фанатів новим кадром з тренування
Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, вразила новим фото з тренування. Відзначимо, в конкурсі, як зрозуміло з назви, оцінювалися саме сідничні м'язи, повідомляє Politeka.net.
Після перемоги Сьюзі отримала масу популярності в соціальній мережі Instagram і тепер підтримує інтерес до власної персони жаркими кадрами, а також намагається тримати тіло у формі, заради популярності в майбутньому.
На новому фото фітнес-модель з гордістю позувала в коротеньких шортах рожевого кольору і чорній маєчці. При цьому дівчина зігнулась перед камерою біля тренажера, щоб продемонструвати свої форми з пікантною боку. Всіляко роблячи акцент на сідницях, зірка отримує масу компліментів:
ЗНО-2020: абітурієнти залишаться без сертифікатів, кому не пощастить
Івлєєва з "Орла і решки" розчепірилася в ліфчику, засвітивши зайве: "Елджей так впливає?"
"40 років стажу недостатньо": в ПФУ розкрили, хто з українців залишиться без високих виплат
Фальшиві гроші заполонили Україну, в НБУ назвали найнебезпечніші купюри: що потрібно знати
«Завзятість у світі. Fit # фітнес-мотивація», - написала Сьюзі.
«Вау, це просто вогонь!» «Така солодка❤️😍👌», «Maravilhosa», «Апетитна красуня», «прекрасний видочек», «Багато тренуєшся? Шикарно!», «💕😍😘👏💯💯 така лапочка», «Ось це завзятість у тебе», «Ти робиш так багато, крихта👌❤️💋🔥🔥», Продовжуй в тому ж дусі😍😍👍👍».
Повідомлялося, що володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.
Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць відтягнула білизна і блиснула тату у непристойному місці
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць зняла одяг, показавши справжній розмір
Також Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць вбралася в спокусливого зайчика