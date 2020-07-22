Джорджа не видели на публике с января

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж сегодня отмечает свой 7-й день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

В честь праздника пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала новые фото наследника королевского престола.

Снимки, как всегда, сделала увлекающаяся фотографией мама принца Джорджа. По информации британских СМИ, фотосессия проходила в загородном поместье герцога и герцогини Кембриджских — Анмер-холл в графстве Норфолк.

Улыбающийся принц Джордж на одном из фото позировал в оливково-зеленой футболке-поло и джинсах, на другом — в футболке камуфляжной расцветки.

По случаю дня рождения в домашних условиях пройдет вечеринка, а праздничный торт для гостей собственноручно испекла Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, что последний раз внука королевы Елизаветы II видели на публике на Рождество в Сандрингеме, когда он с другими членами королевской семьи посетил праздничную службу в церкви.

Ранее мы сообщали, что принца Джорджа могут отправить в интернат.

Следующей осенью, когда наследнику престола исполнится восем, его, согласно традиции Букингемского дворца, должны отправить в школу-интернат.

Не исключено, что принц Джордж пойдет по стопам своих родственников и будет учиться в школе-интернате Ludgrove в Беркшире. Но королевский эксперт Ингрид Сьюард утверждает, что это решение герцоги Кембриджские будут взвешивать "очень тщательно".

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.