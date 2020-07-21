Популярна актриса Христина Асмус розповіла про свою несподівану звичку

Зірка опублікувала новий пост в своєму Instagram, в якому поділилася несподіваним фактом про себе. Про це пише Politeka.net.

Так, Асмус розповіла, що іноді під час походів у супермаркет дозволяє собі відкрити пляшку напою і трохи попити, а потім обов'язково оплачує покупку на касі.

«Таке зі мною буває рідко, але якщо під час походу в супермаркет я дуууууже хочу пити (а список покупок довгий), то я можу відкрити пляшку і попити, не встигнувши віднести на касу. Але після покупки інших продуктів я, само собою, оплачу. А ви так робили?», - написала співачка.

Вона також поділилася своєю фотографією. На ній Асмус сидить за столом у діловому бежевому піджаці та білій кофті з глибоким декольте. Судячи з усього, актриса насолоджується чаюванням. Виглядає вона при цьому задоволеною життям, незважаючи на недавні новини про її розлучення з Гаріком Харламовим.

Шанувальники артистки активно коментують її пост і діляться своїм досвідом.

До цього ми писали, що Асмус розговорилася і розповіла топ-10 фактів про себе. Серед іншого вона розповіла і про робочі будні.

«В курилці театру, на знімальному майданчику чи просто у великій компанії, я можу стрельнути в когось сигарету і з розумним виглядом підтримувати бесіду 🚬 При цьому, коли я типу затягуюсь, я в основному відвертаюся, так як взагалі не вмію курити сигарети», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.