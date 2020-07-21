Дочка зірки Студії «Квартал 95» Євгена Кошового влаштувала стильну фотосесію з шафою

12-річна Варвара Кошова поділилася фотографіями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках школярка позує в досить простому, але при цьому стильному образі. На ній темні джинси з високою посадкою і чорна майка. На першому фото Варя стоїть, притулившись спиною до шафи з яскраво-червоними дверцятами. Дівчина виглядає, як справжня модель.

На другому фото вона повернулася до шафі і сперлася на неї однією рукою, відставивши ногу назад.

Підписники юної красуні активно коментують знімки. В коментарях навіть припустили, що в шафі сховався батько Варі – Євген Кошовий.

«Гарненька», «Ну ніфіга», «Вовчиця», «та ти шо яка», «Варя про 2 фотку: "Батяяя!! Давай швидше переодягайся, я вже задовбали ширму тримати!!". А так фотка класна», «Як завжди краще всіх», - пишуть люди.

До цього ми писали, що 12-річна Варвара Кошова незважаючи на такий юний вік вже дуже активно веде свою сторінку в Instagram, постійно демонструючи передплатникам різні модні луки. Дівчині явно подобається вбиратися і робити селфи в різних образах.

На цей раз школярка поділилася серією нових знімків.

На селфі Варвара позує перед камерою в милій зеленій кофті з квітковим принтом. Красуня доповнила свій образ легким і свіжим макіяжем: дівчина підфарбувала вії і брови і виділила губи соковитим блиском.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Квартал 95» пожовтів і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.