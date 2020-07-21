З'явилася нова інформація про терориста, який взяв у заручники людей в автобусі у Луцьку. Тим часом сам зловмисник викинув з вікна автобуса гранату

ЗМІ стало відомо ім'я зловмисника, який вранці 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. Як з'ясувалося, справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відомо, що злочинець народився в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975. Офіційно він прописаний в місті Дубно.

При цьому терорист вже був неодноразово судимий. В цілому він провів у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Там він і написав свою книгу «Філософія злочинця», яка раніше згадувалася у нього на сторінці в соцмережі. Стало відомо, що Кривоша судили за статтями «Розбій», «Шахрайство», «Вимагання», «Бандитизм», «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», а також «Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин».

Тим часом з'явилася інформація про те, що терорист періодично стріляє з автобуса із заручниками, а також викинув з вікна гранату Ф-1. На щастя, вона не вибухнула.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що голова МВС України Арсен Аваков вступив в переговори з терористом.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інша автоматична зброя.

Терорист опублікував в мережі список вимог. Він хоче, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - "терористи в законі".

Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька, чути постріли і є загроза вибуху.

Як повідомляла Politeka, захоплення автобуса із заручниками у Луцьку: з'явилися фото і вимоги.

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