Появилась новая информация о террористе, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке. Тем временем сам злоумышленник выбросил из окна автобуса гранату

СМИ стало известно имя злоумышленника, который утром 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Как выяснилось, настоящее имя террориста: Кривош Максим Степанович. Он уроженец России, однако имеет гражданство Украины. Об этом сообщил в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Известно, что преступник родился в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975. Официально он прописан в городе Дубно.

При этом террорист уже был неоднократно судим. В общей сложности он провел в тюрьме 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Там он и написал свою книгу «Философия преступника», которая ранее упоминалась у него на странице в соцсети. Стало известно, что Кривоша судили по статьям «Разбой», «Мошенничество», «Вымогательство», «Бандитизм», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», а также «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

Тем временем появилась информация о том, что террорист периодически стреляет из автобуса с заложниками, а также выбросил из окна гранату Ф-1. К счастью, она не взорвалась.

Местные СМИ также сообщают, что глава МВД Украины Арсен Аваков вступил в переговоры с террористом.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Террорист опубликовал в сети список требований. Он хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - "террористы в законе".

Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка, слышны выстрелы и есть угроза взрыва.

Как сообщала Politeka, захват автобуса с заложниками в Луцке: появились фото и требования.

Также Politeka писала, что захват автобуса в Луцке, заложница срочно вышла на связь: "Начала плакать, а потом...".