Віра заспівала рідною мовою в новому образі і потрапила під хвилю гніву в мережі

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва підкорила видом в червоному вбранні під час концерту в Україні

Як відомо, вже давно співачка проживає в РФ і приїжджає додому, в рідну країну дуже рідко і частіше всього по справах. Днями відбулося масштабне святкування п'ятнадцятиріччя з дня старту проекту "Світське життя", на якому Віра разом з колегами презентувала свої найкращі композиції, а також привітала товаришів. Після цього зірка також дала інші концерти, під час яких і розбурхала фанатів, пише Рoliteka.net.

Так, на фан-акаунті в Instagram з'явилися кадри з тим, як Віра Брежнєва виступила зі своїм новим хітом українською мовою. На сцені вона з'явилася в червоній сукні з шовку з відкритою спиною і асиметричним кроєм знизу. Доповнила свій образ Віра срібними босоніжками і масивними кільцями.

«Вчора у Києві відбулася прем'єра пісні «Неадекват» 🤩😍👏👏 Ну просто кайф 🙌💘💫 #верабрежнева #неадекват #прем'єра #вогонь», - повідомляється на фан-сторінці Віри.

Шанувальники тут же відповіли:

«Взагалі співати не може. Це що співунка? Зараз до нас припреться», «Така красуня, а як співає і танцює💋💋💋💋💋», «Сильно дешево», «Як мексиканська красуня і така ж гаряча 😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «От якщо б Віра ще б навчила мене по українськи розуміти і говорити, взагалі б було чудово)))🎊👏😉», «👎справжня херня( і взагалі якого х@я ві приперлися в Україну, запроданці? Співайте для рашки, то для їх мозку, а не для українців 👎», «Віра російською смачніше», «Пісня херня😢», «"Неадекват" - це не просто кайф! Це космос!🙏💓💓💓🔥».

Також разом з Дмитром Монатиком Віра з'явилася на святкування п'ятнадцятиріччя в сукні "нареченої". Співачка з'явилася разом з артистом в образах, які кілька тижнів тому представила в кліпі "Вечериночка", відзнятий за кордоном. Кожен наряд артистів є дизайнерським, тому раніше Віра навіть розповіла про історію їх з Дмитром образів.

Віра блиснула стрункими ніжками поруч з ідеально одягненим артистом. Зірки виконали свій літній хіт в якості подарунка. Зазначимо, на вечірці були присутні багато зірок, кожному вдалося відзначитися.

На фан-акаунтах Віри з'явилася ціла серія з святкування.

Також зірка розкрила історію створення весільного образу, який буквально підкорив фанатів.

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