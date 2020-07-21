Вера спела на родном языке в новом образе и попала под волну гнева в сети

Знаменита украинская певица Вера Брежнева покорила видом в алом наряде во время концерта в Украине

Как известно, уже давно певица проживает в РФ и приезжает домой, в родную страну очень редко и чаще всего по делам. На днях состоялось масштабное празднование пятнадцатилетия со дня старта проекта "Світське життя", на котором Вера вместе с коллегами презентовала свои лучшие композиции, а также поздравила товарищей. После этого звезда также дала другие концерты, во время которых и взбудоражила фанатов, пишет Рoliteka.net.

Так, на фан-аккаунте в Инстаграм появились кадры с тем, как Вера Брежнева выступила со своим новым хитом на украинском языке. На сцене она появилась в алом платье из шелка с открытой спиной и ассиметричным кроем снизу. Дополнила свой образ Вера серебряными босоножками и массивными серьгами.

«Вчера в Киеве состоялась премьера песни «Неадекват» 🤩😍👏👏 Ну просто кайф 🙌💘💫 #верабрежнева #неадекват #премьера #огонь», - сообщается на фан-странице Веры.

Поклонники тут же ответили:

«Вообще петь не может. Это что певунья? Сейчас к нам припрется», «Такая красавица, а как поёт и танцует💋💋💋💋💋», «Сильно дёшево», «Как мексиканская красавица и такая же горячая 😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Вот если бы Вера ещё бы научила меня по украински понимать и говорить, вообще бы было прекрасно)))🎊👏😉», «👎справжня херня( і взагалі якого х@я ви приперлися в Україну, запроданці? Співайте для рашки, то для їх мозку, а не для українців 👎», «Вера на русском вкуснее», «Песня херня😢», «"Неадекват" - это не просто кайф! Это космос!🙏💓💓💓🔥».

Также вместе с Дмитрием Монатиком Вера появилась на праздновании пятнадцатилетия в платье "невесты". Певица появилась вместе с артистом в образах, которые несколько недель назад представила в клипе "Вечериночка", отснятый заграницей. Каждый наряд артистов является дизайнерским, поэтому ранее Вера даже рассказала об истории их с Дмитрием образов.

Вера блеснула стройными ножками рядом с идеально одетым артистом. Звезды исполнили свой летний хит в качестве подарка. Отметим, на вечеринке присутствовало множество звезд, каждому удалось отличиться.

На фан-аккаунтах Веры появилась целая серия с празднования.

Также звезда раскрыла историю создания свадебного образа, который буквально покорил фанатов.

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