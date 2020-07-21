Громадський діяч Андрій Пальчевський нагадав українцям про події Помаранчевої революції 2004 року, озвучивши причину провалу

Про це Пальчевський заговорив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Рoliteka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами експерта, екс-президент Віктор Ющенко зробив помилку, коли призначив Януковича прем'єр-міністром.

"Всі ми поперлися на Майдан, сподіваючись, що в 2004-му році ми вийдемо з колоніальної залежності старого Радянського Союзу і повернемося в Європу. І тут з'являються на сцені бджоли і Віктор... З'ясовується, що Віктор Ющенко, за якого люди були готові віддати своє життя, запрошує разом покерувати країною того, проти кого була ця революція, проти Віктора Януковича, якого вважали тоді елементом зла. Для чого це все зроблено? Так їм абсолютно наплювати, що там роблять люди. Вони розуміють, що вдвох можуть цю країну, в залежності від настроїв, ділити на ліву-праву, праву-ліву і грабувати разом", - заявив Пальчевський.

Громадський діяч підкреслив, що насправді для українців у боротьбі зі злом - неважливо, звідки ти родом.

"У 2004 році я стояв поряд з групою, яка називалася "Пора". Вони були зі Львова. Я вибачився, сказав: "Хлопці я з Києва, якщо я по-російськи, нічого страшного?" Відповідь була чудовою, я запам'ятав її на все життя: "Ми не ортодокси". Мається на увазі, коли ми боремося з поганим, неважливо зі Львова ми чи Донецька, ми - один народ. Вони прийшли скуті ланцюгом", - поділився своєю думкою Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як перемогти у війні з бідністю українців: "Ми відкриємо два...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський отримав високу ступінь довіри киян.

Також Politeka писала, що Києву потрібні нормальні будинки для житла, - Андрій Пальчевський.