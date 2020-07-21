Общественный деятель Андрей Пальчевский напомнил украинцам о событиях Оранжевой революции 2004 года, озвучив причину ее провала

Об этом Пальчевский заговорил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам эксперта, экс-президент Виктор Ющенко совершил ошибку, когда назначил Януковича премьер-министром.

"Мы все поперлись на Майдан, надеясь, что в 2004-м году мы выйдем из колониальной зависимости старого Советского Союза и развернемся в Европу. И тут появляется на сцене пчелы и Виктор... Выясняется, что Виктор Ющенко, за которого люди были готовы отдать свою жизнь, приглашает вместе порулить страной того, против кого была эта революция, против Виктора Януковича, которого считали тогда элементом зла. Для чего это все сделано? Да им абсолютно наплевать, что там делают люди. Они понимают, что вдвоем могут эту страну, в зависимости от настроений, делить на левую-правую, правую-левую и грабить вместе", - заявил Пальчевский.

Общественный деятель подчеркнул, что на самом деле для украинцев в борьбе со злом - неважно, откуда ты родом.

"В 2004 году я стоял рядом с группой, которая называлась "Пора". Они были со Львова. Я извинился, сказал: "Парни я из Киева, если я по-русски, ничего страшного?" Ответ был чудесный, я запомнил его на всю жизнь: "Мы не ортодоксы". Имеется в виду, когда мы боремся с плохим, неважно из Львова мы или Донецка, мы - один народ. Они пришли скованные цепью", - поделился своим мнением Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как победить в войне с бедностью украинцев: "Мы откроем два...".

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