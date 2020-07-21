Знаменита українська співачка Настя Каменських захопила свіжим виглядом поряд з натовпом шанувальників

Настя Каменських продовжує поповнювати свою аудиторію новими фанатами, готувати новий контент для Instagram і записувати модні відео для "Тік-Току". Як відомо, після схуднення співачка змінила формат своїх пісень, стала працювати сольно і навіть проводила марафон, пов'язаний з історією її преображення. Зараз співачка намагається підтримувати попудярность і активно веде соцмережі в цілому, пише Рoliteka.net.

Сьогодні Настя представила серію теплих літніх кадрів, зроблених на спеціальній зустрічі з фанатами. Засмагла каменських у світлій майці і коротких шортах з радістю познімала модні ролики з шанувальниками, зробила багато фото і поділилася враженнями:

«Вгадай, де я? Я в @top_team_houze! 🤩 З цими хлопцями ми назнімали стільки відео,зробили стільки фоток, а головне - класно поспілкувалися і насміялися! ☺️😋 спасибі за 🔝 компанію! Які ви всі круті 😍😘», - написала Настя під новими фото, відзначаючи всіх молодих «твк-токерів», з якими сьогодні познімала новий матеріал.

Шанувальники тут же відповіли:

«Круті», «Нереально круто бачити кумира в компанії з улюбленими тиктокерами😍😍😍😍», «Ви круті🌟🌟🌟👍👍👍», «Красуня 😻», «Крууутооооооооо🖤», «Неймовірні💕🔥», «Вау як вас багато👏💖», «З правого боку ))))а можна піар???❤️❤️❤️», «Ой які гарні 😍🙏🙏», «Кращі 😍», «Ваууу дуже гарні😻😻🔥».

Зазначимо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Нещодавно Настя також показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли, заявивши, що зірка нагадує їм русалка Аріель:

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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