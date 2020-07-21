Федора Добронравова не влаштовують нинішні умови роботи, незважаючи на велику зарплату

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла завідувач трупою Броніслава Чуніхіна, яка працювала з зіркою "Сватів" в одному театрі, передає КП.

58-річний актор Федір Добронравов дуже затребуваний і на телебаченні, і в кіно, тому він порахував неможливим прохання керівництва театру "не розтрачувати себе на інші проекти".

«Федір приносив мені свій розклад, щоб ми знали, коли він може грати, а коли у нього стороння зайнятість. І ми підлаштовувалися під нього. Коли Федору було погано з серцем, коли він серйозно хворів, наш директор Мамед Гусейнович запропонував йому мільйон рублів на місяць, лише б Федір не мотався по містах і селах. Ні, Добронравов, відмовився, мовляв, буду працювати, як раніше. Тоді йому запропонували написати заяву, що зарплату він буде отримувати тільки за ті дні, які відпрацьовує в театрі. Зрозуміло, що оклад став менше. Федір образився. І вирішив піти», — зізналася керівник театральної трупи.

За словами Чунихиной, керівництво театру не ображає своїх артистів грошима і вони можуть заробляти більше мільйона.

«Мільйон разом з надбавками та преміями, якими розпоряджається директор. Його право, кому яку премію давати. У нас в театрі взагалі дуже хороші зарплати. Народні артисти отримують по 400 тисяч рублів», — додала керівник трупи.

Раніше Федір Добронравов скаржився, що залишився без роботи через карантин.

«Це ж фактично нещасний випадок, який не можна ні обговорювати, ні передбачити. Зараз всі мої проекти заморожені. Хоча поки ще живий, все терпимо. Які ще тут є градації», — заявляв актор.

Він підкреслював, що подібне сталося з ним вперше. Навіть у часи кризи у 90-ті він мав роботу. Тоді в театрі «Сатирикон», хоча грошей практично не платили, артисти працювали на одному ентузіазмі.

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