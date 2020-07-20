"Чому так ніхто більше не робить?"

Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач задався важливим питанням про модні тренди і розповів, як підкорити жінок

Відомий артист опублікував нове відео в своєму Instagram, пише Politeka.net. Судячи з заднього плану, Ткач із дружиною проводять час у якомусь кафе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На відео артист задається питанням про те, чому зійшла нанівець мода носити кепки козирком вбік.

«У мене питання: от чому ніхто більше не носить кепочку ось так? Пам'ятаєте, люди ж носили кепочки так. Ну гарно ж було, гляньте», - нагадав Ткач, продемонструвавши на власному прикладі, як це виглядало.

У цей момент за плечем артиста з'явилася його дружина, яка пильно дивиться в камеру і наближається все ближче до чоловіка.

«Дівчинка вже підкотила, двіжуха пішла, все нормально!», - з посмішкою додав Ткач, розсмішивши і свою дружину.

Шанувальники артиста активно коментують його публікацію.

«Ви такі класні. Обожнюю вас», «Це вже не модно», «Ви з дружиною одне ціле», «Юрій ви з дружиною, так схожі, щастя вам», «Людина настрою)», «В кепочці, без кепочки - найкращий, найбільш кльовий і прикольний», «Взагалі супер», «Ви такий класний завжди приємно дивитися», - коментують українці.

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