Дочка «дівчата Зорро» Кетрін Зети-Джонс - Керіс Дуглас, підкорила шанувальників ніжними і пікантними образами

17-річна дочка Кетрін Зети Джонс - Керіс, знялася у пікантній фотосесії в саду, примірявши шовкове плаття на голе тіло. Фотографії буквально підірвали соцмережі і фан-акаунти зоряної пари, пише Politeka.net

17-річна Керіс Джонс позувала на тлі природи - знімки юної красуні підкорили шанувальників її зіркової мами. На фото Керіс позує серед природи в саду, а на ній - відверте шовкове біле плаття з глибоким декольте. При цьому, інтерес до дівчини виник ще й тому, що вона «забула» надіти нижню білизну.

Проте, зоряна мама 17-річної красуні, не знітилася і підписала знімок:

«Моя дівчинка в саду»

Шанувальників захопила естетика знімка і найголовніше - натуральна краса Керіс. Засмага, довге волосся і не стандартна модельна фігура з м'якими жіночими рисами удостоїлися компліментів шанувальників. Пост отримав більш 136 тисяч лайків і понад 1,6 коментарів.

Нагадаємо, що Керіс Дуглас є дочкою голлівудських акторів Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс. Дівчинка є другою дитиною в сім'ї після її брата Ділана Дугласа. Зараз дівчинка закінчує школу, грає на музичних інструментах і, як і її мама, - володіє досконало валлійським мовою.

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