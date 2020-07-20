Онука російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася розкішними формами під час пікантного танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Королева попа», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках онука Боярського танцює в мініспідниці та тісному топі, який ефектно підкреслює її красу шостого розміру. Кадри спровокували справжній бум з боку її прихильників.

«Це як гіпноз», «річок», «супер», «руху неймовірно красиві. Можна тупо залипнути на півгодини», — пишуть вони.

До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.

Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками у своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.