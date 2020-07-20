Онука російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася розкішними формами під час пікантного танцю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
«Королева попа», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках онука Боярського танцює в мініспідниці та тісному топі, який ефектно підкреслює її красу шостого розміру. Кадри спровокували справжній бум з боку її прихильників.
«Це як гіпноз», «річок», «супер», «руху неймовірно красиві. Можна тупо залипнути на півгодини», — пишуть вони.
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До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.
Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками у своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні.
На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.
Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.