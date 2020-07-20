Відома українська співачка і племінниця Софії Ротару Соня Кей показала фігуру у відвертому образі прямо на вулицях Києва

Красуня опублікувала новий пост в своєму Instagram, в якому поділилася своїм трендовим літнім образом. Про це пише Politeka.net.

На нових фото Соня позує на тлі київської архітектури в простому, але від цього не менш стильному образі. На ній чорні джинси в обтяжку і короткий чорний топік. Образ красуні доповнюють масивні черевики, червоний рюкзак і стильні окуляри. Волосся співачка вирішила зібрати в чудернацьку зачіску з двох маленьких гульок.

«Як же добре на Подолі влітку! Яскраве сонце і яскраві фарби будинків насичують мене відмінним настроєм на цілий день! А який настрій у тебе сьогодні?», - підписала знімки Соня.

Її шанувальники активно засипають красуню лайками до посту.

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На фото Соня позує в чорних шортах і топі, а також туфлях. Дівчина показувала себе на весь зріст, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня показувала себе на фоні зелені, демонструючи довгі ніжки, якими її наділила природа.

"Прийняти темп природи. Її секрет - терпіння", - написала Соня.

Нагадаємо, мініатюрна племінниця Ротару дала жару на природі в новому ніжному образі: «Мила, як ангел!».

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