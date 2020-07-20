Аналітики пов'язують "долар за 30", про що попереджав президент Володимир Зеленський, зі зростанням інфляції і падінням економіки

Підприємці асоціюють курс 30 гривень за долар з інфляцією і "важкими часами". Такі результати показало опитування ділових очікувань від Національного банку України. Ослаблення гривні призведе до рецесії, бізнес в таких умовах буде скорочувати персонал і зменшувати інвестиції, відзначають аналітики VoxUkraine, пише "Сегодня".

"Якщо говорити людям, що національна валюта знеціниться на 10 процентних пунктів (з 27 до 30 грн/дол.), швидше за все, це призведе до збільшення очікуваної інфляції на 3 процентних пункти – а це немало", - йдеться в дослідженні професора Каліфорнійського університету в Берклі Юрія Городніченка і професора KSE Соломії Шпак.

Експерти додали, що підприємці розцінюють зростання інфляції як погану прикмету. Крім того, в очікуванні зростання витрат, вони можуть заздалегідь підняти ціни, тим самим запускаючи "спіраль інфляції".

"Дослідження показує: заяви про зростання інфляції чи ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть призвести до скорочення інвестицій, споживання та зайнятості", – підсумували фахівці.

Нагадаємо, економічний аналітик Володимир Мазуренко впевнений, що різкий стрибок курсу долара потягне за собою зростання цін.

За його підрахунками, якщо долар стане по 30 гривень, то вже в перші місяці зростання цін в Україні прискориться на 2,2 процентних пункти. Подорожчають комунальні послуги, бензин і навіть продукти.

Як ми раніше повідомляли, фінансист Олег Пендзин прогнозує падіння економіки у другому півріччі. За його словами, за час карантину українська промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування та проживання, що підтверджують дані Держстатистики.

"Глава Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння складе 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах

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