Американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором і блиснула неймовірними вигинами в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ти той, ким себе вважаєш. Те, що відчуваєш, то і притягуєш. Те, що уявляєш, то і створюєш. Будда», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Чері позує в тісному спортивному вбранні. Демонструючи нереальні форми. Елегантний топ знаменитості ефектно підкреслює значних «близнят». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Так гаряче», «Аж вистрибують принади», «Притягують ваші принади», «чарівництво! Не можу відірватися від вашої краси», «виглядаєш просто на мільйон», «божественний вигляд», — пишуть вони.

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На опублікованих кадрах Чері в тісному купальнику і штанях виконує жаркий танець на камеру, ефективно демонструючи значні принади. Кадри вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

«Дика кішечка», «о, чорт! Гарний танець! І вид чудовий!», «нарешті я побачив, як ти танцюєш», «кайфовая, слів немає», «я ніколи ще не бачив такого гарячого танцю», «це саме миле, що можна побачити на нашій планеті», — пишуть вони.

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