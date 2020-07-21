Погода в Україні 21 липня буквально розірве країну навпіл, грозові дощі «захоплять» нові місця

Про це повідомляє Politeka.

Так, на західній Україні вже «традиційно» дощі з грозами й похолодання до 24-27 градусів вдень. Вночі їх змінять свіжі 13-17 за Цельсієм. У порівнянні з іншими областями країни, тут повітря прогріється менше всього.

На півночі також дощитиме, пощастить лише мешканцям столиці та області. Попри це, повітря вдень прогріється до 26-28 градусів, а вночі показник опуститься до 15-17 за Цельсієм.

У центральних регіонах опади будуть лише у Вінницькій області. Синоптики прогнозують вдень від 26 до 32 зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 15-17 вище нуля.

На півдні України буде сонячно і без опадів. У денний час доби буде неймовірна спека, аж до +32 градусів. Вночі похолодає до 16-20 тепла.

Також без дощів сьогодні будуть і мешканці східних регіонів. Тут на вулиці буде 27-29 тепла. Вночі посвіжішає до 15-16 градусів тепла.

Крім того, синоптики з Гідрометцентру прогнозують, що сьогодні вдень у західних регіонах буде I рівень небезпеки. А в Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях навпаки, підвищений рівень пожежної небезпеки.

Жителів Києва та області сьогодні чекають локальні дощі з грозами, які накриють практично весь правий берег. Вдень очікується від 26 до 28 за Цельсієм, а вночі близько 15-17 градусів.

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