Молода модель Дарина Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком здивувала домашнім видом

Тепер Хлистун і Михайлюк не приховують свій роман. У мережі з'явилося їх спільне фото, зроблене в Одесі, а також на відпочинку після відпустки. Пара часто проводить романтичні вечори разом, світиться на публіці під час побачень, проте подробиці про своїх відносинах не розкриває.

Як відомо, чутки про нову кохану Макса виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як один "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею. Після пара сама прокоментувала відносинах, але подробиць розкривати не стала.

Сьогодні ж, в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Макса, кілька годин тому також з'явилося спільне селфи Даші з Максом. Потім увагу фанатів привернув ролик з машини, який зняв чоловік. Він показав, як вона дуріє в домашньому вигляді на домашньому сидінні і весело підспівує відомої пісні.

До цього дівчина похвалилася ідеальною фігурою.Фото з'явилося на особистій сторінці дівчини в Instagram. Красуня була на зйомці. Вона була одягнена в блискучий корсет, який підкреслив її тендітну фігуру. Тонкі ніжні руки і ключиці додали шарму її образу. Дівчина була професійно нафарбована, її волосся були акуратно зібрані.

«Хлопців, Ви такі сонячні і душевні. Я вже говорила, і повторю, що захваті від Вас! Спасибі», - написала дівчина подяку організаторам зйомки, що проходила у Львові.

За кілька годин фото моделі оцінили більше 2 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Любимо тебе», «Ти краса», «Ваууу яка ти», «Як Макс міг когось вибрати на шоу, якщо є такі дівчата», «Даша! Ти фантастична», «Ви, дуже красива!!! І не звертайте уваги на тих, хто пише гидоти на Вашу адресу», «Боже, Дашуль, яка ж ти гарна дівчинка», «Сонечко це ТИ», - пишуть користувачі мережі.

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