Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова поділилася новим кадром з тренування

Кілька тижнів тому Даша оголосила про підготовку до марафону, який проведе для всіх охочих дізнатися більше про розтяжку, правильні вправи і про те, як правильно сідати на шпагат. Будучи професійної гімнасткою, Даша особисто записує ролики зі своєю участю і наочно демонструє все необхідне для фанатів.

Щоб урізноманітнити своє навчання, дівчина почала розповідати про те, як полюбити себе, приймати недоліки і навчитися жити з комплексами або ж позбавлятися від них:

«Приймати себе - це такий же навик, як вміти смачно готувати або займатися йогою. А будь-який навик можна розвивати! З чого почати? Проведи такий квест: візьми аркуш паперу і ручку, ставимо таймер на одну хвилину і напиши список своїх сильних сторін. Це можуть бути як зовнішні риси, так і особливості характеру (а можна зробити два окремих списку). Важлива умова - встигнути виписати не менше десяти пунктів за одну хвилину. А якщо вийде більше - ще краще!

Вчитися любити себе - це захоплююча пригода, яка розширює свідомість і гарантовано змінює життя на краще. Не варто прив'язуватися до результату і чекати той самий чарівний момент, коли в твоєму серці розгориться полум'я любові. Кожен крок, кожне незначне дія на цьому шляху з перших хвилин почнуть фарбувати життя свіжими фарбами. Як варіант - чому б не розправити плечі і не посміхнутися своєму відображенню в дзеркалі прямо зараз?

Сила жінки не в ступені любові до себе, а в готовності розвивати в собі цю якість. Шляхів досягнення успіху в цьому напрямку безліч. Іноді прийняття себе починається з прийняття недосконалості цього світу. Коли ти приймаєш непорушну істину про те, що світ не ідеальний, то перестаєш чекати від нього більше, ніж він може тобі дати», - розповіла дівчина, відзначаючи плани на майбутнє заняття.

Зазначимо, деякий час тому Даша Ульянова здалася в «сторіс» в заплаканном вигляді. Зараз вона вирішила розповісти, що сталося. Переможниця шоу «Холостяк» подякувала шанувальникам за слова підтримки та небайдужість до її станом.

«Нормально показувати слабкість, нормально випускати емоції і переживання назовні, нормально побути маленькою дівчинкою, яка хоче розради і підтримки», - написала дівчина. Даша Ульянова розповіла, що причиною такого стану стало те, що вона довгий час тримала емоції в собі.

«Сталося накопичення, одне навалилося на інше і в слідстві - будь-яке необережне слово, вчинок або навіть цілодобовий ремонт у сусідів викликали небувале роздратування і бажання поплакати», - поділилася знаменитість.

Вона закликала всіх «не тримати грудку образ і розчарувань у собі».

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