Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как веселилась на концерте вместе с близким другом и коллегой Дмитрием Монатиком

В Феврале, как известн, артисты отправились в Барселону, до карантина и закрытия границ, чтобы записать клип на песню "Вечериночка". Чтобы подогреть интерес к новой работе, звезды спели вместе на концерте и даже удивили романтическими сценами, такими же, как и в самом клипе. Вера примерила прозрачное платье "из золота", пишет Рoliteka.net.

Так, в разделе Стори в Инстаграм Вера представила фото и видео со своего выступления, показав, как веселится с Монатиком в супер-оригинальном наряде. Причем вес ее платья составляет около пяти килограмм!

«Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. Недавно я танцевала в нем под дождём и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше 😉

Платье весит 5кг, и когда ты берёшь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя , благодаря специальным конструкциям - перестаёшь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну вы видели 😉», - ранее сообщила Вера под похожими фото.

Ранее Монатик устроил концерт в Одессе, который едва не испортил проливной дождь. Певцу пришлось выступать под зонтами.

Специально по такому случаю в Украину приехала знаменитая Вера Брежнева, которая недавно записала с Монатиком трек "ВЕЧЕРиНОЧКА". Она поделилась, что решила сделать коллеге приятное и исполнить вместе дуэтную песню. Монатик узнал об этом лишь когда его подруга появилась на сцене за его спиной.

Как видно на кадрах, исполнитель был приятно удивлен, заметив Веру Брежневу. Артисты душевно обнялись и таки спели дуэтом. Стоит отметить, что Брежнева выступала в экстремально коротком платье и даже выходила танцевать под дождь, заигрывая со зрителями.

"Я захотела сделать сюрприз Диме Мнатику, прихала в Одессу на его концерт, чтобы спеть нашу ВЕЧЕРиНОЧКУ вместе и за час до его начала начался ливень. Секретную миссию делали всей компанией. Задача была - до начала дуэтной песни не выдать мое присутствие".

Кроме Брежневой, в гости к Монатику пожаловали Надя Дорофеева и Макс Барских.

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