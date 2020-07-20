"О це так чаклунка"

32-річна українська співачка, зірка "Орла і решки" Леся Нікітюк викликала ажіотаж яскравими фото в Карпатах

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram. Леся вирішила поєднати в своєму вбранні два стилі: народний і сучасний. Зірка з'явилася в зеленій хустці на голові, в довгій світлій сорочці-сукні з вишивкою і кросівках. Оригінальний образ доповнило червоне намисто.

Телеведуча вийшла в поле, де позувала серед снопів сіна - фото вийшли атмосферними, яскравими і живими. "Справжня україночка" обдарувала шанувальників щирою посмішкою.

"Не спочивать пішла в снопи... А стала сфотографувалась😂❤️... на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями!

Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ, - підписала кадри Нікітюк.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"О це так чаклунка в зеленій хустці😻"

"Леся, вам дуже йде зелена хустка 👍"

"Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красуня"

"Справжня Україночка! 😍"

"Ти вже в битві екстрасенсів береш участь як мольфарка?)"

"Гуцулка Леся😍👑❤"

"Ох і красива дівчина, дивіться, а то вкрадуть і шукай вітру в полі, вірніше, в горах!!!!"



"Ні, Лесю, тобі до лиця більше бренди)"

"Схожа на сучасну Солоху👍"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк налякала "зеленим" фото. Дівчина позувала на тлі стіни з намальованими грибами, в салатовому костюмі і чорній спідниці на запах. Крім того, у Лесі світилися очі, як у "монстра".

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Як повідомляла Politeka, розкішна Никитюк у мереживній білизні показала, як змінилася її фігура завдяки спорту.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк з величезним черевом вразила безглуздим виглядом, кадри облетіли мережу: "Богиня бджіл"