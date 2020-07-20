32-річна українська співачка, зірка "Орла і решки" Леся Нікітюк викликала ажіотаж яскравими фото в Карпатах
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram. Леся вирішила поєднати в своєму вбранні два стилі: народний і сучасний. Зірка з'явилася в зеленій хустці на голові, в довгій світлій сорочці-сукні з вишивкою і кросівках. Оригінальний образ доповнило червоне намисто.
Телеведуча вийшла в поле, де позувала серед снопів сіна - фото вийшли атмосферними, яскравими і живими. "Справжня україночка" обдарувала шанувальників щирою посмішкою.
"Не спочивать пішла в снопи... А стала сфотографувалась😂❤️... на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями!
Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ, - підписала кадри Нікітюк.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"О це так чаклунка в зеленій хустці😻"
"Леся, вам дуже йде зелена хустка 👍"
"Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красуня"
"Справжня Україночка! 😍"
"Ти вже в битві екстрасенсів береш участь як мольфарка?)"
"Гуцулка Леся😍👑❤"
"Ох і красива дівчина, дивіться, а то вкрадуть і шукай вітру в полі, вірніше, в горах!!!!"
"Ні, Лесю, тобі до лиця більше бренди)"
"Схожа на сучасну Солоху👍"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк налякала "зеленим" фото. Дівчина позувала на тлі стіни з намальованими грибами, в салатовому костюмі і чорній спідниці на запах. Крім того, у Лесі світилися очі, як у "монстра".
Нагадаємо, навіжена Леся Нікітюк назвала нового героя "Холостяка": несподіваний вибір
Як повідомляла Politeka, розкішна Никитюк у мереживній білизні показала, як змінилася її фігура завдяки спорту.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк з величезним черевом вразила безглуздим виглядом, кадри облетіли мережу: "Богиня бджіл"