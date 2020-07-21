У цьому році знаменитій українській телепрограмі «Світське життя» виповнилося п'ятнадцять років

На честь знаменної дати команда проекту влаштувала небувале шоу, а колеги Каті Осадчої засвітилися на музичному концерті в найрізноманітніших вбраннях. Під відкритим небом відбулося масштабне святкування, цього разу зірки веселилися на лісовій галявині ботанічного саду ім.Гришка.

До речі, на концерті були присутні багато артистів, деякі повернулися в Україну спеціально до цього дня. Так, на заході засвітилися: Тіна Кароль, Дмитро Монатік, Оля Полякова, Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Олег Вінник, Ірина Білик, Оля Полякова, Потап, Настя Каменських, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва та багато інших. Представляємо вашій увазі топ жарких фото знаменитостей, які засвітилися на святкуванні в найрізноманітніших вбраннях.

Настя Каменських вирішила блиснути фігурою в черговому напівпрозорому боді з сіточкою і масивним доповненням з пишною яскраво-рожевої тканини, надягнутої на плечі. При цьому багато користувачів мережі Instagram не оцінили стиль дівчини, зазначивши, що у своєму прагненні бути "на стилі", Настя перестаралася з епатажністю образу і рожева ткатут зайва.

А от Віра Брежнєва блиснула стрункими ніжками поруч з ідеально одягненим артистом Дмитром монатиком. Зірки виконали свій літній хіт в якості подарунка. На фан-акаунтах Віри з'явилася ціла серія з святкування. Примірявши весільний наряд, співачці вдалося чимало розбурхати шанувальників.

Тіна Кароль під час виступу з'явилася в незвичайному небесно-блакитному платті з ніжної тканини, розшитій камінням і виконаний в оригінальному дизайні від знаменитого автора. Тіна наділу атласне сукні від бренду Gasanova з відвертою зоною декольте, розшитій великими каменями, з об'ємними рукавами і шлейфом.

Оля Полякова в білосніжному екстра-міні влаштувала супер-шоу, звично блиснувши стрункими ніжками в ідеальній формі. Зірка навіть доповнила свій наряд стильними костюмами своїх танцюристів, створивши з ними цілісний образ під час виконання своїх знаменитих композицій.

Зазначимо, артисти не тільки добре провели час, але ще й виконали свої найкращі хіти, деякі навіть представили музичні новинки. Наприклад, Наталія Могилевська в модному образі і неймовірному вбранні вразила виступом зі своїм шоу-балетом. А співак Джей захопив усіх зухвалим стилем, позуючи поруч з молодшою співачкою.

Нагадаємо, що Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

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