Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала бекстейдж-кадри з нової фотосесії

Після розставання з Максом молода гімнастка не стала засмучуватися і почала активно вести свій профіль в Instagram, займатися гімнастикою і влаштувала марафон. Щоб підтримувати свою популярність, дівчина також часто знімається в модних фотосесіях, привертаючи увагу до себе.

В цей раз в розділі Сторі Даша преставила фото і відео зі зйомок. струнка красуня опинилася на самому краю даху заради жарких кадрів в шкіряному комбінезоні і зі стильною зачіскою. Зазначимо, дівчина любить підкреслювати красу яскраві макіяжем і досить провокаційними нарядами в цілому.

Після схуднення молода гімнастка також збільшила губи, відзначаючи, що завжди хотіла собі чогось примечателнього у зовнішності і тепер не шкодує про те, що у неї соковитий і пишна форма губ, прикрасили і повністю змінили її обличчя.

Також кілька тижнів тому Даша вперше розповіла, що має намір провести щось грандіозне для фанатів. Важливою подією для Ульянової виявився марафон по розтяжці. Зазначимо, молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, відразу після розставання з Максом. Дівчина заявила, що бажає допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової".

Сама Даша є професійною гімнасткою і займається нею не перший рік, тому проведення подібного заходу вона готувала кілька тижнів. У новому ролику, опублікованому на її другій сторінці в Instagram, Даша показала правильну розминку для поздовжнього і поперечного шпагатів.

"Урок 2. Частина 2 👇🏽 Я дуже чекаю ваших коментарів після тренування. Обов'язково напиши під цим постом👇🏽", - написала Вона.

Фанати одразу ж відреагували:

"Моє дерев'яне тіло зловила кайф 😂🥰", "У мене після першого тренування досі не пройшла крепатура 🔥 вогонь🔥 спасибі 🤗", "найскладніше для мене - зняти з себе дитину під час занять, доча прям в захваті від тренування😂🤩Спасибі за урок👍", "найкраща ❤️❤️❤️",З тобою це робити дуже легко і просто , все чітко і зрозуміло ! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Тренування супер, все горить, але дуже важко, але це того варто, спасибі Даша🔥😘😺🔝", "Спасибі 😍".

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