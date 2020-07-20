Розкриті подробиці індексації пенсій українців у 2021 році

Про це глава Мінсоцполітики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю журналістам, пише Mind.

Вона попередила, що в 2021 році пенсії українців можуть проіндексувати відразу на 15%.

"Ми вже готуємося до наступного року. Слід покращувати платіжну дисципліну, ми потребуємо легалізації і розвитку економіки. Але нам треба підвищити прожитковий мінімум, провести індексацію: в цьому році це було 11%, в 2021 році, за прогнозами, може бути близько 15%. у наступному році буде три етапи підвищення пенсій: 1 березня індексація (хоча в 2017 році ця норма була анульована) 1 липня підвищення прожиткового мінімуму і 1 грудня", - розповіла глава профільного міністерства.

Лазебна також додала, що в даний момент йде бюджетний процес і Кабінет міністрів прораховує різні варіанти.

"Якщо буде економічне поліпшення, можна наблизити ці етапи до травня або жовтня (відповідно). Також хочеться, щоб трансферти з держбюджету йшли тільки на пенсійні програми, а не на покриття дефіциту ПФ", - резюмувала глава Мінсоцполітики в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали про скорочення і скасування пенсій в Україні. Так, пенсіонерам нагадали, що пільговики, які працюють або здійснюють підприємницьку діяльність, будуть отримувати інші виплати.

Відповідно до законодавства, при призначенні пенсії під підпис пільговику повідомляють про його обов'язки в разі працевлаштування надати дані про це в органи ПФУ.

Без грошей залишаться ті пільговики, які проігнорують рекомендації від ПФУ.

Крім цього, пенсіонери можуть отримувати менші виплати через помилки, які вони допускають під час заповнення документів для призначення пенсії.

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