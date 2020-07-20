Стало відомо, чи можуть українці розраховувати на зміцнення національної валюти на поточному тижні

Про це пише Сьогодні.

За словами експертів, гривню минулого тижня послабили два фактори: призначення нового глави НБУ Кирила Шевченка і його виступ у Раді.

Він заявив, що монетарна політика, спрямована на стримування інфляції, показала свою ефективність, але зараз на порядку денному стоять завдання пожвавлення економіки.

Однак, як стверджує експерт Андрій Шевчишин, для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.

"Фактично мова йде про те, щоб пожертвувати низькою інфляцією для підтримки зростання економіки за рахунок додаткового стимулювання через емісію гривні. Також ринок очікує девальвації гривні, що буде стимулювати експортерів. Із зростанням інфляції і девальвації гривні підвищаться і бюджетні надходження. Саме очікування мільярдних гривневих вливань в економіку і можливої швидкої девальвації гривні викликали хоч і не обвал, але помітне підвищення курсу", – розкрив він нюанси.

Інший експерт Олег Пендзин додав, що ослаблення гривні зможе допомогти відновити економіку в умовах кризи.

"...Регулятор своїми діями вже показав: повернення до низького курсу він не планує. Тому висхідний тренд тривав весь тиждень", - продовжив аналітик.

І фінансисти впевнені, що тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться.

Пендзин прогнозує стрибок курсу долара до позначки в 27,5 грн/$, а Шевчишин - не вище 28 гривень за долар.

Експерти також впевнені, що зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.

"З розрахунком на перспективу інвестувати зараз в долари виявиться прибутковіше, ніж від них позбутися, перейшовши в гривневі депозити. Зниження курсу вже чекати не доводиться – в середньостроковій перспективі буде уповільнена девальвація гривні", - наголосив Шевчишин.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

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