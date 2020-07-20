Україні загрожує серйозна девальвация, а вже зараз доходи українців виявилися найнижчими в Європі

Про те, що може статися в найближчому часі розповів Голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає «Україна».

Наскільки девальвувати гривня можна зрозуміти за курсом, зазначеним у державному бюджеті, але, як відзначає експерт, це ще не все.

« Первинно вказувався курс у 29,5 гривні за долар, після змін до бюджету була цифра у 28,5. Але, якщо з вуст президента прозвучала цифра "30", то приблизно, на цей орієнтир і треба орієнтуватися. Та за логікою президента, яку йому так само могли підказати "шептуни", зацікавлені у девальвації, а це тільки представники великого експортного бізнесу, і великих фінансово-промислових груп», - заявив Новак.

За його словами зазначеним категоріям девальвація тільки на руку, тому що нічого не роблячи і продаючи той же обсяг продукції, що вони зможуть отримати значно більше грошей.

« Тому для них не буде нічого страшного, якщо долар буде по 35, 40 чи 50, і взагалі прекрасно, якщо по 100», - зазначив експерт.

При цьому він зазначив, що для України така тенденція дуже небезпечна. Така логіка може спричинити за собою ряд негативних змін.

«По-перше, це девальвація доходів усіх українців, девальвація доходів українських підприємств-неекспортерів (як правило, це весь малий і середній бізнес). Зниження доходів громадян і підприємств – це зниження ринку внутрішнього попиту, що тягне за собою зниження виробництва, торгівельного і фінансового оборотів, тобто, у підсумку призводить до падіння ВВП», - заявив Новак.

Він також додав, що з-за цього українці отримують найнижчі зарплати і пенсії у всій Європі. Навіть нижча, ніж у сусідній Молдові.

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